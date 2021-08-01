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Лига конференций УЕФА

При проходе в следующий раунд Лиги конференций «Сочи» будет сеяным при жеребьёвке, «Рубин» - нет

01 Августа 2021 • 15:47 Комментировать
Сочи
...
Партизан
2.40 3.50 2.85
05.08 19:00
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На своем официальном сайте УЕФА опубликовал группы посева жеребьевки следующего раунда Лиги конференций, которая пройдет завтра.

«Сочи» и «Рубин» узнали имена своих потенциальных соперников, но для этого российским клубам нужно в двухматчевом противостоянии сначала обыграть сербский «Партизан» и польский «Ракув» соответственно.

В случае прохода, «Сочи» будет среди сеяных, а «Рубин» попадет в список несеяных.

Возможными соперниками казанского клуба могут стать победители следующих пар:

КуПС (FIN) / "Астана" (KAZ)

"Богемиан" (IRL) / ПАОК (GRE)

"Люцерн" (SUI) / "Фейеноорд" (NED)

РФШ (LVA) / "Гент" (BEL)

«Сочи» же может встретиться с такими коллективами:

Рапид" (AUT) / "Анортосис" (CYP)

"Тобол" (KAZ) / "Жилина" (SVK)

"Санта-Клара" (POR) / "Олимпия" (SVN)

"Динамо" Батуми (GEO) / "Сивасспор" (TUR)

"Трабзонспор" (TUR) / "Мольде" (NOR)


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