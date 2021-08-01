«Сочи» примет «Партизан» при пустых трибунах

Матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Сочи» примет сербский «Партизан», пройдет без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба сочинского клуба, выпустив соответствующее заявление.

В заявлении пресс-служба клуба выразила надежду на поддержку со стороны болельщиков у экранов телевизоров. В связи с эпидемиологической ситуацией, а также в соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, присутствие болельщиков на трибунах во время поединка невозможно.

Матч «Сочи» и «Партизана» в Лиге конференций пройдет 5 августа.