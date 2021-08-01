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Лига конференций УЕФА

Стали известны судейские бригады на матчи «Сочи» и «Рубина» в еврокубках

01 Августа 2021 • 12:44 Комментировать
Сочи
...
Партизан
2.40 3.50 2.85
05.08 19:00
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Официальный сайт УЕФА объявил список судейских бригад на предстоящие матчи квалификационного раунда Лиги конференций.

На матч «Сочи» и «Партизана» назначена молдавская бригада арбитров. Главным судьей будет Дмитрий Мунтян, а его ассистентами станут Виктор Мардарь, Василий Ермискин и Пётр Стоянов. Первая встреча противостояния состоится 5 августа на стадионе «Фишт», начало – в 19:00 по московскому времени.

На поединке же «Ракува» и «Рубина» будет работать рефери из Португалии, Жоау Пиньейру. Помощники на линии – Тьягу Кошта и Бруну Жезуш, четвертый судья – Витор Феррейра. Матч начнется 5 августа в 22:00 по московскому времени, место проведения – Бяльско-Бяла.

Напомним, что на предыдущей стадии «Сочи» по сумме двух матчей сумел пройти азербайджанский «Кешля» с общим счетом 7:2.
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Рубин Партизан Сочи Лига конференций Ракув
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