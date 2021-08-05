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Лига конференций УЕФА

​«Сочи» назвал состав на матч с «Партизаном»

05 Августа 2021 • 18:07 Комментировать
Сочи
0:0
Партизан
3.20 3.10 2.55
1-й тайм
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В четверг вечером «Сочи» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций сыграет на своём поле против крепкого «Партизана» из Сербии. Наставник сочинской команды Владимир Федотов решил включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Заболотный, Маргасов, Барач, Родригао, Прохин, Терехов, Попов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Дуганджич.

Матч на стадионе «Фишт» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех деталях можно будет на портале LiveResult, где пройдёт трансляция в текстовом формате.

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Сочи
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Идет 41 минута Тобол 0:1 Жилина 2.15 3.85 3.05
Идет 40 минута Сочи 0:0 Партизан 3.2 3.1 2.55
Идет 41 минута Локомотив Пловдив 0:0 Копенгаген 5.8 3.75 1.65
Идет 41 минута КуПС 0:0 Астана
05.08  19:45 Эльфсборг ... Вележ
05.08  20:00 Лачи ... Андерлехт
05.08  20:00 Маккаби Хайфа ... Торсхавн
05.08  20:00 ЦСКА София ... Осиек 2.95 3.1 2.55
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