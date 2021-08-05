​«Сочи» назвал состав на матч с «Партизаном»

В четверг вечером «Сочи» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций сыграет на своём поле против крепкого «Партизана» из Сербии. Наставник сочинской команды Владимир Федотов решил включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Заболотный, Маргасов, Барач, Родригао, Прохин, Терехов, Попов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Дуганджич.

Матч на стадионе «Фишт» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех деталях можно будет на портале LiveResult, где пройдёт трансляция в текстовом формате.