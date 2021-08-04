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Лига конференций УЕФА

Федотов поделился ожиданиями от матча «Сочи» с «Партизаном» в Лиге конференций

04 Августа 2021 • 16:26 Комментировать
Сочи
...
Партизан
2.40 3.50 2.85
05.08 19:00
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Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча своей команды с грандом сербского футбола «Партизаном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

«Тщательно готовимся к сопернику. Знаем, что и на нашем матче с «Ахматом» были скауты «Партизана». У них Бибрас Натхо, Рикарду Гомеш. Любого игрока можно назвать. Очень сильный соперник», - сказал Федотов на предматчевой пресс-конференции.

Кроме того, тренер отметил неравность условий проведения матчей в Сербии и России. «Партизан» примет сочинскую команду в ответном матче при заполненных трибунах, а «Сочи» снова сыграет без своего «двенадцатого» игрока.

Матч «Сочи» и «Партизана» состоится завтра, 5 августа. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Владимир Федотов Сочи Лига конференций
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