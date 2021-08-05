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Лига конференций УЕФА

Судья ошибся в пользу «Сочи», но этого не хватило для победы над «Партизаном»

05 Августа 2021 • 20:56 Комментировать (2)
Сочи
1:1
Партизан
окончен
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В квалификации Лиги конференций встретились «Сочи» и «Партизан».

Протокол игры  
Сочи 1:1 Партизан
(1:0) Нобоа Кристиан 66'    
    73' Гомеш Рикарду (1:1)
Заболотный Николай Терехов Сергей Прохин Данила Родригао Барац Матео Маргасов Тимофей Бурмистров Никита Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан Попов Ивелин Дуганджич Марко
Запасные: Джанаев Сослан Колмаков Максим Жоаозиньо Рамос Юрганов Игорь Барсов Максим Ангбан Викторьен Маммана Эмануэль Заика Кирилл Адамов Денис Юсупов Артур
Попович Александар Урошевич Слободан Саничанин Синиша Вуячич Игор Marko Zivkovic Здьелар Саша Шчекич Александар Пантич Данило Натхо Бибрас Маркович Лазар Гомеш Рикарду
Запасные: Лутовац Александар Брежанчич Райко Павлович Лазар Холендер Филип Йойич Милош Стеванович Неманья Остоич Боян Смилянич Милан
05 августа.

 

«Сочи» продолжает свой долгий путь до группового этапа Лиги конференций. Клуб, который создали только в 2018-м году, пробивается в турнир, который стартовал в 2021-м. Новая генерация. В прошлом раунде без проблем прошлый представителей Азербайджана – клуб «Кешля», записав на свой счёт две победы в двух дебютных еврокубковых матчах. Но праздное набивание статистики быстро завершилось.

В этот раз на сочинский стадион «Фишт» пожаловал сербский «Партизан». Клуб с опытом, историей и хорошей победной серией в этом году. Первые три матча чемпионата «чёрно-белые» выиграли со счётом 10:0, а в прошлом раунде Лиги конференций досталась клубу «Дунайска Стреда» - 3:0. В стартовом составе «Партизана» мы сразу опознали знакомое лицо. Бибрас Натхо спустя годы вернулся в Россию.

Вернулись на трибуны и болельщики, которых было замечено порядка 500 человек. Они вздрогнули уже на шестой минуте, когда Лазар Маркович шальной подачей сотряс перекладину. Серб вырезал кросс, мяч свалился с ноги, но от каркаса ворот покинул пределы поля. Однако этот эпизод оказался исключением из правил. «Сочи» отлично держал мяч, постепенно захватил инициативу и стал колоть моментами.

Ибрагим Цаллагов неспешно разогнал контратаку, с помощью коротких передач добрался до чужой штрафной площади и плотно пальнул под перекладину. Попович выручил с трудом. Следом состоялся момент ещё опаснее. Попов нашёл одинокого Сергея Терехова на углу штрафной площади. Защитник «Сочи» в итоге пробил метров с десяти, попав в Поповича. К отскоку первым успел Вуячич и внес мяч на угловой. В завершение серии Дуганджич повторил Марковича. Тоже неудачно подал, а срезка вышла даже опаснее. Мяч попал в штангу после резанного кросса Марко.

 

С преимуществом играл «Сочи», но в первом тайме отличиться не сумел. А вторая половина встречи уже проходила в более равной борьбе. Плотную оборону сербов помог вскрыть боковой арбитр. Юсупов красивой передачей запустил в прорыв Терехова, а Сергея за метр до штрафной площади сбил защитник «Партизана». Главный арбитр сначала назначил штрафной, но потом послушал подсказку бокового и указал на 11 метров. Кристиан Нобоа мощно пробил по центру, а вратарь улетел в угол – 1:0.

Несправедливый пенальти «Партизан» отыграл очень быстро. Всего через шесть минут вялый проход Марковича по правому краю завершился мягкой подачей. Оборона «Сочи» инертно смотрела за мячом, пока Рикарду Гомеш выскакивал из-за спины Пруцева и заносил его в ворота – 1:1. Концовка матча прошла в нервной борьбе с большим количеством замен и малым – опасных моментов. Ничья в Сочи, и перед ответным матчем, кажется, шансы равны. В следующем раунде сильнейшему в нашей паре предстоит сыграть с победителем пары «Санта Клара» - «Олимпия» Любляна.

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Партизан Сочи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Andi
05 Августа 2021 в 22:01
Это вам не пацанов РОСТОВА обыгрывать.
Element-22
05 Августа 2021 в 21:11
Сочи нормально играет. Именно играет, а не мучается. Чуть-чуть не дожали опытного еврокубкового бойца.
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окончен Тобол 0:1 Жилина 2.17 3.75 3.1
окончен Сочи 1:1 Партизан 2.85 3.1 2.65
окончен Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген 5.9 3.75 1.63
окончен КуПС 1:1 Астана
окончен Эльфсборг 1:1 Вележ
окончен Лачи 0:3 Андерлехт
окончен Маккаби Хайфа 7:2 Торсхавн
окончен ЦСКА София 4:2 Осиек 3.3 3 2.4
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