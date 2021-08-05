Судья ошибся в пользу «Сочи», но этого не хватило для победы над «Партизаном»

В квалификации Лиги конференций встретились «Сочи» и «Партизан».

«Сочи» продолжает свой долгий путь до группового этапа Лиги конференций. Клуб, который создали только в 2018-м году, пробивается в турнир, который стартовал в 2021-м. Новая генерация. В прошлом раунде без проблем прошлый представителей Азербайджана – клуб «Кешля», записав на свой счёт две победы в двух дебютных еврокубковых матчах. Но праздное набивание статистики быстро завершилось.

В этот раз на сочинский стадион «Фишт» пожаловал сербский «Партизан». Клуб с опытом, историей и хорошей победной серией в этом году. Первые три матча чемпионата «чёрно-белые» выиграли со счётом 10:0, а в прошлом раунде Лиги конференций досталась клубу «Дунайска Стреда» - 3:0. В стартовом составе «Партизана» мы сразу опознали знакомое лицо. Бибрас Натхо спустя годы вернулся в Россию.

Вернулись на трибуны и болельщики, которых было замечено порядка 500 человек. Они вздрогнули уже на шестой минуте, когда Лазар Маркович шальной подачей сотряс перекладину. Серб вырезал кросс, мяч свалился с ноги, но от каркаса ворот покинул пределы поля. Однако этот эпизод оказался исключением из правил. «Сочи» отлично держал мяч, постепенно захватил инициативу и стал колоть моментами.

Ибрагим Цаллагов неспешно разогнал контратаку, с помощью коротких передач добрался до чужой штрафной площади и плотно пальнул под перекладину. Попович выручил с трудом. Следом состоялся момент ещё опаснее. Попов нашёл одинокого Сергея Терехова на углу штрафной площади. Защитник «Сочи» в итоге пробил метров с десяти, попав в Поповича. К отскоку первым успел Вуячич и внес мяч на угловой. В завершение серии Дуганджич повторил Марковича. Тоже неудачно подал, а срезка вышла даже опаснее. Мяч попал в штангу после резанного кросса Марко.

С преимуществом играл «Сочи», но в первом тайме отличиться не сумел. А вторая половина встречи уже проходила в более равной борьбе. Плотную оборону сербов помог вскрыть боковой арбитр. Юсупов красивой передачей запустил в прорыв Терехова, а Сергея за метр до штрафной площади сбил защитник «Партизана». Главный арбитр сначала назначил штрафной, но потом послушал подсказку бокового и указал на 11 метров. Кристиан Нобоа мощно пробил по центру, а вратарь улетел в угол – 1:0.

Несправедливый пенальти «Партизан» отыграл очень быстро. Всего через шесть минут вялый проход Марковича по правому краю завершился мягкой подачей. Оборона «Сочи» инертно смотрела за мячом, пока Рикарду Гомеш выскакивал из-за спины Пруцева и заносил его в ворота – 1:1. Концовка матча прошла в нервной борьбе с большим количеством замен и малым – опасных моментов. Ничья в Сочи, и перед ответным матчем, кажется, шансы равны. В следующем раунде сильнейшему в нашей паре предстоит сыграть с победителем пары «Санта Клара» - «Олимпия» Любляна.