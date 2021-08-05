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Лига конференций УЕФА

Игроки «Рубина» вышли на еврокубковый матч в футболках с нарисованными маркером номерами

05 Августа 2021 • 23:15 Комментировать
Ракув
0:0
Рубин
окончен
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Казанский «Рубин» станет героем новостных лент спортивных сайтов со всего мира. Дело в том, что в дебютном для себя матче Лиги конференций команда Леонида Слуцкого играет на выезде с польским «Ракувом» в необычной форме - золотистых футболках и черных шортах. По ходу первого тайма с экипировки игроков «Рубина» слетали приклеенные буквы и номера (не исключено, что из-за дождя).

На второй тайм футболисты «Рубина» вышли в футболках с нечеткими и отклеившимися номерами. По этой причине арбитр не давал игре возобновиться. В итоге сотрудникам казанского клуба пришлось брать в руки маркеры и рисовать номера на форме.

Текстовая трансляция матча «Ракув» - «Рубин» проходит на LiveResult.ru.

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