Шатов заменён по ходу первого тайма матча с «Ракувом»

Хавбек казанского «Рубина» Олег Шатов был вынужден покинуть поле по ходу первой половины матча Лиги конференций с польским «Ракувом».

В эти минуты проходит встреча третьего раунда квалификации нового турнира, что проводится под эгидой УЕФА – Лиги конференций. Казанский «Рубин» играет в гостях против представителя польской Экстраклассы – «Ракува».

На 29-й минуте встречи в команде гостей произошла вторая вынужденная замена. Из-за повреждения поле покинул полузащитник Олег Шатов. Вместо него в игру вступил Михаил Костюков.

Ранее по аналогичной причине Леониду Слуцкому пришлось снять с игры Александра Зуева.

Текстовая трансляция матча «Ракув» - «Рубин» проходит на LiveResult.ru.