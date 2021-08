Итальянский журналист: «Рубин» играет в форме, как в дивизионе пьяниц»

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери высказался на тему экипировки низкого качества казанского «Рубина» в поединке против «Ракува».

Команда Леонида Слуцкого сумела отстоять сухой счёт 0:0 в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Но вот форма казанцев не выдержала испытания дождём – у игроков буквально начали отваливаться цифры и буквы на спине, из-за чего второй тайм поединка начался с задержкой.

«Да, Лига конференций – далеко не самое богатое соревнование. И экипировка «Рубина» не прибавляет ему бонусов. Клуб играет в форме, как в дивизионе пьяниц из паб-лиги», - написал у себя в Twitter журналист.

Ok Conference League might not be the richest competition, but Rubin Kazan ain’t doing them any favour by playing with kits numbers coming out from Pub League drunk division pic.twitter.com/apk6dml5pT