Модрич проводит юбилейный матч за сборную Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич достиг отметки в 150 матчей за сборную Хорватии.

Юбилейной для 36-летнего хорвата стала сегодняшняя игра против сборной Франции в рамках Лиги наций, в которой Модрич появился в стартовом составе. Именно хавбек «Реала» является действующим рекордсменом Хорватии по количеству матчей за сборную, первым в истории добравшись до отметки в 150 поединков. Второй показатель у Дарио Срна – 134 матча, а замыкает тройку лидеров Стипе Плетикоса – 114.

Лука Модрич дебютировал за хорватскую национальную команду в далёком 2006 году. На его счету 21 забитый мяч.