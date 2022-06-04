Мбаппе избежал серьёзной травмы в матче со сборной Данией

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в расположении сборной Франции. Футболист прошёл обследование на левом колене, которое не выявило серьёзных проблем.

3 июня, в матче 1-го тура Лиги наций Мбаппе получил травму в начале второго тайма и был заменён. Но, после обследования стало известно, что он сможет принять участие в матче против сборной Хорватии. Эта встреча пройдёт в рамках 2-го тура Лиги наций. Матч пройдёт в Сплите 6 июня, начало – в 21:45 мск.

В прошедшем сезоне-2021/22 Мбаппе принял участие в 46 матчах за «ПСЖ», в которых отметился 39 забитыми мячами и отдал 26 голевых передач.