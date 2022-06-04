Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Мбаппе избежал серьёзной травмы в матче со сборной Данией

04 Июня 2022 • 16:34 Комментировать
Хорватия
...
Франция
4.15 3.35 1.95
06.06 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в расположении сборной Франции. Футболист прошёл обследование на левом колене, которое не выявило серьёзных проблем.

3 июня, в матче 1-го тура Лиги наций Мбаппе получил травму в начале второго тайма и был заменён. Но, после обследования стало известно, что он сможет принять участие в матче против сборной Хорватии. Эта встреча пройдёт в рамках 2-го тура Лиги наций. Матч пройдёт в Сплите 6 июня, начало – в 21:45 мск.

В прошедшем сезоне-2021/22 Мбаппе принял участие в 46 матчах за «ПСЖ», в которых отметился 39 забитыми мячами и отдал 26 голевых передач.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Лига Наций Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Армения 1:0 Ирландия 5.00 3.45 1.80
04.06  19:00 Финляндия ... Босния и Герцеговина 2.60 3.35 2.80
04.06  19:00 Венгрия ... Англия 6.00 4.20 1.55
04.06  19:00 Литва ... Люксембург 2.55 3.15 3.05
04.06  21:45 Турция ... Фарерские острова 1.09 11.00 35.00
04.06  21:45 Черногория ... Румыния 3.10 3.10 2.50
04.06  21:45 Италия ... Германия 2.40 3.40 2.95
05.06  16:00 Сан-Марино ... Мальта 11.00 5.20 1.27
05.06  19:00 Кипр ... Северная Ирландия 3.85 3.20 2.14
05.06  19:00 Гибралтар ... Северная Македония 17.00 8.60 1.16
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Июня
17:49 · Лига наций УЕФА
Мартинес рассказал о состоянии Азара после матча с Нидерландами
16:54 · Англия. Премьер-лига
Боуэн начнёт матч с Венгрией в старте
16:48 · Лига наций УЕФА
Защитник «Ливерпуля» заменит Варана в сборной Франции
16:42 · Лига наций УЕФА
Варан пропустит 10 дней из-за травмы
16:34 · Лига наций УЕФА
Мбаппе избежал серьёзной травмы в матче со сборной Данией
15:16 · Лига наций УЕФА
Швеция – Норвегия: прогноз и ставки от БК Pinnacle
15:14 · Лига наций УЕФА
Косово – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle
14:54 · Лига наций УЕФА
Болгария – Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle
13:27 · Россия. Премьер-лига
Кухта намерен продлить свой отпуск
13:13 · Лига наций УЕФА
Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Азара
12:04 · Чемпионат мира 2022
Манчини: Вижу Германию одним из фаворитов чемпионата мира
11:43 · Лига наций УЕФА
Комментатор Казанский назвал фаворита в матче Германия-Италия
11:15 · Лига наций УЕФА
Глеб: В матче со Словакией белорусской сборной не хватило Лисаковича
10:32 · Лига наций УЕФА
Полузащитник сборной Дании: Было здорово играть вместе с Эриксеном
10:23 · Лига наций УЕФА
Полузащитник сборной Бельгии высказался по поводу разгромного поражения от голландцев
Все новости
Рекомендуем