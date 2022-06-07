Модрич: Я очень горд, что сыграл 150 матчей за сборную

Опытный хорватский полузащитник Лука Модрич поделился с журналистами эмоциями после 150-го матча в составе своей национальной команды.

Модрич сказал, что очень рад и горд сыграть 150 матчей в составе хорватской сборной, ведь это просто феноменальный результат. Полузащитник отметил, что его команда должны быть довольна выступлением в поединке с французами.

«Мы были вознаграждены голом в концовке, так что здорово, что мы в итоге не проиграли», - добавил Модрич.

Напомним, что хорватская сборная поделила очки с французами. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. 36-летний Модрич провёл свой 150-й матч в составе сборной.