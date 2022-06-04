Защитник «Ливерпуля» заменит Варана в сборной Франции

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате дебютирует за сборную Франции.

23-летний футболист вызван в национальную команду после травмы центрального защитника Рафаэля Варана, который выбыл на 10 дней.

У игрока «Манчестер Юнайтед» мышечная травма левого бедра, из-за которой он не поможет сборной Франции в ближайших трёх матчах в рамках Лиги наций.

Таким образом, финалист Лиги чемпионов-2021/22 Конате впервые вызван в сборную Франции. До этого футболист играл почти на всех уровнях молодёжных команд.

6 июня Франция на выезде сыграет против сборной Хорватии в рамках 2-го тура Лиги наций. Встреча пройдёт в Сплите, начало – в 21:45 мск.