Меньян дебютирует в сборной Франции в официальных матчах

Голкипер «Милана» Майк Меньян лишь во второй раз попадёт в стартовый состав сборной Франции. Это случится в запланированном на завтра матче с хорватами в рамках Лиги наций. 26-летний вратарь был признан лучшим в своем амплуа в Серии А и стал одним из главных творцов триумфа «россонери» в завершившемся сезоне.

Меньян дебютировал в сборной Франции два года назад в товарищеском матче с Украиной (7:1). В стартовом составе он выходил в марте этого года, играя в спарринге против ЮАР (5:0).

Напомним, что французы стартовали в Лиге наций с неожиданного поражения от Дании (1:2). В воротах играл Уго Льорис.