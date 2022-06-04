Варан пропустит 10 дней из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан выбыл из строя на 10 дней из-за небольшой травмы колена. Таким образом, футболист, скорее всего, не поможет команде Дидье Дешама в оставшихся июньских матчах Лиги наций.

Согласно информации от United Stand, травма Варана оказалась несерьёзной, но в тренерском штабе сборной Франции не хотят рисковать здоровьем защитника, поэтому ему будет дано всё необходимое время для полного восстановления.

Напомним, что Варан прошлым летом променял мадридский «Реал» на «Манчестер Юнайтед». «Сливочные» по ходу прошлого сезона выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов, тогда как «красные дьяволы» не выиграли ни одного трофея.