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Тренер сборной Франции не будет обсуждать с Бензема решение суда

06 Июня 2022 • 08:59 Комментировать
Хорватия
...
Франция
4.10 3.45 1.95
Через 11 ч. 28 мин.

Наставник французской сборной Дидье Дешам заявил журналистам, что не собирается обсуждать со звёздным форвардом Каримом Бензема решение суда о шантаже Вальбуэна.

Дешам заявил журналистам, что он не будет обсуждать с Бензема решение суда, так как впереди у французской команды важная игра с хорватами. Напомним, что Франция сыграет с «шашечными» сегодня в 21.45 по московскому времени.

Стоит отметить, что суд признал Карима Бензема виновным по делу о шантаже экс-полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна. Форвард «Реала» решил не подавать апелляцию на это решение суда.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам
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