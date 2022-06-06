Канте не сыграет против Хорватии

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте не поможет своей команде в игре Лиги наций против Хорватии. Согласно RMC, хавбек не был включён в расширенную заявку на матч, так как тренерский штаб команды решил предоставить ему отдых.

Напомним, что Канте выступает за сборную Франции с 2016 года. Полузащитник вместе с командой дошёл до финала Евро-2016, а также стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

В прошлом сезоне Канте забил два гола и отдал четыре результативные передачи в английской Премьер-лиге за «Челси». Контракт француза с «синими» истекает в конце следующего сезона.