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Лига наций УЕФА

Канте не сыграет против Хорватии

06 Июня 2022 • 15:38 Комментировать
Хорватия
...
Франция
3.70 3.50 2.15
Через 5 ч. 32 мин.

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте не поможет своей команде в игре Лиги наций против Хорватии. Согласно RMC, хавбек не был включён в расширенную заявку на матч, так как тренерский штаб команды решил предоставить ему отдых.

Напомним, что Канте выступает за сборную Франции с 2016 года. Полузащитник вместе с командой дошёл до финала Евро-2016, а также стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

В прошлом сезоне Канте забил два гола и отдал четыре результативные передачи в английской Премьер-лиге за «Челси». Контракт француза с «синими» истекает в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Франции Сборная Хорватии Нголо Канте
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