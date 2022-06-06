Финалисты чемпионата мира 2018 года встретились во втором туре группового этапа Лиги наций-2022/2023.

И хорваты, и французы неожиданно проиграли дома в первом туре – австрийцам и датчанам соответственно. «Трёхцветные» минимально вели в счёте, но дважды пропустили в середине второго тайма, а «шахматные» и вовсе проиграли крупно. Поэтому, несмотря на все разговоры о недостаточной привлекательности Лиги наций, сборные Франции и Хорватии имели достаточно мотивации на очный матч. Негоже таким командам проигрывать два раза подряд. С другой стороны, Дидье Дешам выставил не самый основной состав – без Мбаппе, Бензема, Гризманна, Комана.

Форсировать события на поле никто не стал. Гости взяли мяч под свой контроль и тихо вели позиционные атаки. Диаби более-менее перспективно навесил справа, но Юранович выбил мяч головой. Хозяева рассчитывали на контратакующие выпады, и на восемнадцатой минуте Будимир выскочил вперёд по левом полуфлангу, однако пробил не таким образом, чтоб Меньян не смог отразить.

«Трёхцветные» активизировались впереди ближе к перерыву. Диаби вырвался на ударную позицию справа, но не переиграл с острого угла Ливаковича. Почти сразу же Чуамени попробовал распечатать ворота дальним ударом – произошёл рикошет, который не помешал Ливаковичу справиться. Французы провели первый тайм лучше, но не настолько, чтобы говорить, что они обязательно должны были открывать счёт. У хорватов было далеко не то владение, как в последнем отборочном матче со сборной России.

Начало второго тайма ознаменовалось сменой диспозиции на табло. Будимир не попал в створ, выиграв второй этаж у Кимпембе, зато Рабио реализовал выход один на один. Продвинувшись по зоне левого инсайда, он чётко отправил мяч в ближний угол, и счёт стал 0:1. После этого французы, кажется, отказались от инициативной игры и отошли назад, но при этом не забывали и сами атаковать. Гризманн вот, выйдя на замену, нашёл опасный момент и пробил в Ливаковича.

Со стороны хорватов Модрич угрожал владениям Меньяна издали, однако вратарь «Милана» был к такому готов. К тому, чтобы отбить удар Шушича с малой дистанции, Меньян тоже был готов, а потом был назначен пенальти. Добить пытался Крамарич, но Клосс его завалил на газон. Арбитр назначил пенальти и через несколько секунд передумал – когда посмотрел на лайнсмена и увидел поднятый флажок. Впрочем, видеоассистенты сообщили главному рефери, что у Шушича не было офсайда. Таким образом, пенальти был переназначен, и Крамарич, перехитрив Меньяна, по-спортивному издевательски покатил мяч с точки в левый угол (1:1).

Концовка прошла интригующе, где-то на встречных курсах. Меньян отразил попытку Влашича, а Гризманн плохо воспользовался ошибкой Ливаковича, не попав в пустой створ с левого фланга. Шушич, в свою очередь, имел возможность вырвать победу для «шахматных» в добавленное время, но пробил левее створа с правой стороны. Сборная Хорватии спаслась от поражения в матче со вторым составом Франции, обе команды набрали по первому для себя очку в этой Лиге наций.

Кирилл Иванцов