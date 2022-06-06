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Лига наций УЕФА

Переназначенный благодаря ВАР пенальти позволил Хорватии отскочить против второго состава Франции эксклюзив

06 Июня 2022 • 23:39 Комментировать (1)
Хорватия
1:1
Франция
окончен

Финалисты чемпионата мира 2018 года встретились во втором туре группового этапа Лиги наций-2022/2023.

Протокол игры  
Хорватия 1:1Франция
  52'Рабио Адриен (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей83'   
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипЭрлич МартинВида Домагой   21'Баришич БорнаБрозович МарселоМайер Ловро  63' (Пашалич Марио (  63') Модрич Лука  79' (Влашич Никола (  79') Ковачич Матео  79' (Шушич Лука (  79') Брекало Йосип  63' (Оршич Мислав (  63') Будимир Анте  69' (Крамарич Андрей (  69')
Запасные: Лабрович НедилькоИванушец ЛукаВрсалько ШимеШутало ЙосипПонграчич МаринЯкич КристиянИвушич Ивица
Меньян МайкПавар БенжаменСалиба ВильямКимпембе Преснел   85'Динь ЛюкаГендузи МаттеоЧуамени Орельен  62' (Гризманн Антуан (  62') Диаби Мусса  79' (Клосс Жонатан (  79') Нкунку КристоферРабио АдриенБен-Йеддер Виссам  62' (Камара Бубакар (  62')
Запасные: Коман КингслиКунде ЖюльБензема КаримЭрнандес ЛюкаКонате ИбраимаМбаппе КилианАреола АльфонсТео ЭрнандесЛьорис Уго
06 июня. Стадион "Полюд" (Сплит).

И хорваты, и французы неожиданно проиграли дома в первом туре – австрийцам и датчанам соответственно. «Трёхцветные» минимально вели в счёте, но дважды пропустили в середине второго тайма, а «шахматные» и вовсе проиграли крупно. Поэтому, несмотря на все разговоры о недостаточной привлекательности Лиги наций, сборные Франции и Хорватии имели достаточно мотивации на очный матч. Негоже таким командам проигрывать два раза подряд. С другой стороны, Дидье Дешам выставил не самый основной состав – без Мбаппе, Бензема, Гризманна, Комана.

Форсировать события на поле никто не стал. Гости взяли мяч под свой контроль и тихо вели позиционные атаки. Диаби более-менее перспективно навесил справа, но Юранович выбил мяч головой. Хозяева рассчитывали на контратакующие выпады, и на восемнадцатой минуте Будимир выскочил вперёд по левом полуфлангу, однако пробил не таким образом, чтоб Меньян не смог отразить.

«Трёхцветные» активизировались впереди ближе к перерыву. Диаби вырвался на ударную позицию справа, но не переиграл с острого угла Ливаковича. Почти сразу же Чуамени попробовал распечатать ворота дальним ударом – произошёл рикошет, который не помешал Ливаковичу справиться. Французы провели первый тайм лучше, но не настолько, чтобы говорить, что они обязательно должны были открывать счёт. У хорватов было далеко не то владение, как в последнем отборочном матче со сборной России.

Начало второго тайма ознаменовалось сменой диспозиции на табло. Будимир не попал в створ, выиграв второй этаж у Кимпембе, зато Рабио реализовал выход один на один. Продвинувшись по зоне левого инсайда, он чётко отправил мяч в ближний угол, и счёт стал 0:1. После этого французы, кажется, отказались от инициативной игры и отошли назад, но при этом не забывали и сами атаковать. Гризманн вот, выйдя на замену, нашёл опасный момент и пробил в Ливаковича.

Со стороны хорватов Модрич угрожал владениям Меньяна издали, однако вратарь «Милана» был к такому готов. К тому, чтобы отбить удар Шушича с малой дистанции, Меньян тоже был готов, а потом был назначен пенальти. Добить пытался Крамарич, но Клосс его завалил на газон. Арбитр назначил пенальти и через несколько секунд передумал – когда посмотрел на лайнсмена и увидел поднятый флажок. Впрочем, видеоассистенты сообщили главному рефери, что у Шушича не было офсайда. Таким образом, пенальти был переназначен, и Крамарич, перехитрив Меньяна, по-спортивному издевательски покатил мяч с точки в левый угол (1:1).

Концовка прошла интригующе, где-то на встречных курсах. Меньян отразил попытку Влашича, а Гризманн плохо воспользовался ошибкой Ливаковича, не попав в пустой створ с левого фланга. Шушич, в свою очередь, имел возможность вырвать победу для «шахматных» в добавленное время, но пробил левее створа с правой стороны. Сборная Хорватии спаслась от поражения в матче со вторым составом Франции, обе команды набрали по первому для себя очку в этой Лиге наций. 

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Хорватии Лига Наций
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окончен Исландия 1:1 Албания 2.90 3.05 2.70
окончен Хорватия 1:1 Франция 3.70 3.50 2.15
окончен Словакия 0:1 Казахстан 1.25 5.40 14.00
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