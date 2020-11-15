​Зинченко – о критике: «В очередной раз убедился в том, какой у нас народ»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу критики в свой адрес. В субботнем матче пятого тура Лиги наций против сборной Германии (1:3) Зинченко ошибся на чужой половине поля. После этого команда Йоахима Лёва развернула атаку, в завершении которой Лерой Сане сравнял счёт.

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и на мою семью, я в очередной раз убедился в том, какой у нас народ», - такими словами начал Зинченко свою публикацию в Instagram.

Зинченко подчеркнул, что допустил ошибку на чужой половине поля, а не на своей, но люди даже после такого случая желают ему смерти. При этом Александр чувствует ответственность за поражение на себе.

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины сыграет против Швейцарии. Набор одного очка позволит команде Андрея Шевченко сохранить место в дивизионе А Лиги наций. При поражении украинцы вернутся в дивизион В.