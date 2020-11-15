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​Зинченко – о критике: «В очередной раз убедился в том, какой у нас народ»

15 Ноября 2020, 15:35,

Instagram

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу критики в свой адрес. В субботнем матче пятого тура Лиги наций против сборной Германии (1:3) Зинченко ошибся на чужой половине поля. После этого команда Йоахима Лёва развернула атаку, в завершении которой Лерой Сане сравнял счёт.

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и на мою семью, я в очередной раз убедился в том, какой у нас народ», - такими словами начал Зинченко свою публикацию в Instagram.

Зинченко подчеркнул, что допустил ошибку на чужой половине поля, а не на своей, но люди даже после такого случая желают ему смерти. При этом Александр чувствует ответственность за поражение на себе.

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины сыграет против Швейцарии. Набор одного очка позволит команде Андрея Шевченко сохранить место в дивизионе А Лиги наций. При поражении украинцы вернутся в дивизион В.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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0
slain
15 Ноября 2020, 19:21

Какой? такой же как и везде?)

0
KLINSMANN
15 Ноября 2020, 15:54

Ех, где акция поддержки Зинченко ?))

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