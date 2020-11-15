Ошибка Зинченко подарила Германии волевую победу над Украиной

У Вернера дубль, у Горецки две голевые передачи.

Сложные времена продолжаются у сборных Германии и Украины. Первые никак не могут по-настоящему вернуться на топ-уровень. Это всё ещё не те немцы, которых боялись раньше. Футболисты Лёва с трудом побеждают Чехию в товарищеском матче, также с трудом отыгрываются против сборной Швейцарии. За последние шесть матчей у немцев всего две победы – над обескровленной Украиной и три дня назад над чехами в контрольной игре.

У «жёлто-синих» статистика куда страшнее. Коронавирус чуть ли не весь состав украинской команды выкосил на октябрьские матчи и получайте – четыре поражения за последние пять игр. Общий счёт – 3:15. Но есть и ложка мёда в бочке дёгтя. Украинская молодёжь сподобилась на подвиг, обыграв Испанию экспериментальным составом. Эта виктория очень важна в турнирном плане. В своей группе Лиги наций футболисты Шевченко идут вровень с немцами и всего один балл уступают «красной фурии».

Embed from Getty Images

Сборная Украины неожиданно хорошо начала и гостевой матч в Лейпциге. Взяли мяч под контроль и быстро счёт открыли. Очень сумбурно шёл вперёд Зубков, но на углу вратарской всё-таки оказался, даже успел откинуть мяч левее, а Роман Яремчук мощнейшим ударом вонзил сферу в правую «девятку» - 0:1. Украинская команда продолжила накатывать на ворота Мануэля Нойера спокойно и большими силами. За что и поплатилась через десять минут.

Александр Зинченко слишком долго думал на подступах к чужой штрафной площади, попал под отбор Горецки, а Леон далее раскрутил шикарную контратаку. Сам потащил мяч вперёд, нашёл на углу штрафной площади Лероя Сане, а игрок «МанСити» за два касания разобрался, пробив точно в дальнюю «шестёрку». Тенденцию забивать через 10 минут немцы сохранили: Кох из опорной зоны забросил на правый край, где оказался вездесущий Горецка. Леон от лицевой линии прострелил, а Тимо Вернер с полуметра затолкал мяч в сетку – 2:1.

Embed from Getty Images

На старте второго тайма Зинченко мог исправиться за свою ошибку. Александра сам дотащил мяч до штрафной площади, но далее приближаться не стал, пробив из-за её пределов. Мяч срикошетил о ногу защитника, врезавшись в штангу ворот Нойера. На это немцы ответили комбинацией и вторым голом Вернера. Теперь уже из центра начал Илкай Гюндоган, на правом краю его передачу подхватил Матиас Гинтер. Защитник перевёл в центр штрафной площади, а Тимо Вернер ударом в касание оформил дубль – 3:1.

Сборная Германии дома обыграла команду Украины, и эта волевая победа позволила Бундестим взобраться на первую строчку в своей группе Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко продолжают ухудшать статистику – пятое поражение за последние шесть матчей.

Иван Терентьев