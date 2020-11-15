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Ошибка Зинченко подарила Германии волевую победу над Украиной

15 Ноября 2020, 00:42,

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У Вернера дубль, у Горецки две голевые передачи.

Протокол игры  
Германия 3:1 Украина
    12' Яремчук Роман (0:1)
(1:1) Сане Лерой 23'    
(2:1) Вернер Тимо 33'    
(3:1) Вернер Тимо 64'    
Нойер Мануэль Зюле Никлас Кох Робин Рюдигер Антонио   29' Гинтер Маттиас Горетцка Леон Гюндоган Илкай Макс Филипп Гнабри Серж Вернер Тимо   76' (Брандт Юлиан (   76') Сане Лерой   86' (Вальдшмидт Лука (   86')
Запасные: Штарк Никлас Лено Бернд Удуохаи Феликс Нойхаус Флориан Трапп Кевин Дауд Махмуд Хенрихс Бенджамин Амири Надим Та Джонатан
Пятов Андрей Конопля Ефим Забарный Илья Матвиенко Николай Соболь Эдуард Малиновский Руслан   44' Степаненко Тарас   69' (Макаренко Евгений (   69') Зинченко Александр   86' (Харатин Игорь (   86') Марлос Ромеро Яремчук Роман   75' (Михайличенко Богдан (   75') Зубков Александр   75' (Мораес Жуниор (   75')
Запасные: Бондарь Валерий Кривцов Сергей Панькив Юрий Лунин Андрей Чеберко Евгений
14 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Сложные времена продолжаются у сборных Германии и Украины. Первые никак не могут по-настоящему вернуться на топ-уровень. Это всё ещё не те немцы, которых боялись раньше. Футболисты Лёва с трудом побеждают Чехию в товарищеском матче, также с трудом отыгрываются против сборной Швейцарии. За последние шесть матчей у немцев всего две победы – над обескровленной Украиной и три дня назад над чехами в контрольной игре.

У «жёлто-синих» статистика куда страшнее. Коронавирус чуть ли не весь состав украинской команды выкосил на октябрьские матчи и получайте – четыре поражения за последние пять игр. Общий счёт – 3:15. Но есть и ложка мёда в бочке дёгтя. Украинская молодёжь сподобилась на подвиг, обыграв Испанию экспериментальным составом. Эта виктория очень важна в турнирном плане. В своей группе Лиги наций футболисты Шевченко идут вровень с немцами и всего один балл уступают «красной фурии».

Embed from Getty Images

Сборная Украины неожиданно хорошо начала и гостевой матч в Лейпциге. Взяли мяч под контроль и быстро счёт открыли. Очень сумбурно шёл вперёд Зубков, но на углу вратарской всё-таки оказался, даже успел откинуть мяч левее, а Роман Яремчук мощнейшим ударом вонзил сферу в правую «девятку» - 0:1. Украинская команда продолжила накатывать на ворота Мануэля Нойера спокойно и большими силами. За что и поплатилась через десять минут.

Александр Зинченко слишком долго думал на подступах к чужой штрафной площади, попал под отбор Горецки, а Леон далее раскрутил шикарную контратаку. Сам потащил мяч вперёд, нашёл на углу штрафной площади Лероя Сане, а игрок «МанСити» за два касания разобрался, пробив точно в дальнюю «шестёрку». Тенденцию забивать через 10 минут немцы сохранили: Кох из опорной зоны забросил на правый край, где оказался вездесущий Горецка. Леон от лицевой линии прострелил, а Тимо Вернер с полуметра затолкал мяч в сетку – 2:1.

Embed from Getty Images

На старте второго тайма Зинченко мог исправиться за свою ошибку. Александра сам дотащил мяч до штрафной площади, но далее приближаться не стал, пробив из-за её пределов. Мяч срикошетил о ногу защитника, врезавшись в штангу ворот Нойера. На это немцы ответили комбинацией и вторым голом Вернера. Теперь уже из центра начал Илкай Гюндоган, на правом краю его передачу подхватил Матиас Гинтер. Защитник перевёл в центр штрафной площади, а Тимо Вернер ударом в касание оформил дубль – 3:1.

Сборная Германии дома обыграла команду Украины, и эта волевая победа позволила Бундестим взобраться на первую строчку в своей группе Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко продолжают ухудшать статистику – пятое поражение за последние шесть матчей.

Иван Терентьев
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Германии, Сборная Украины
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
15 Ноября 2020, 00:56

Очень симпатичный матч , как же вырос уровень немцев , очень непросто будет играть ЛЮБОЙ команде против Украины , понравился умный футбол с обеих сторон , но по исполнителям конечно же немцы наверное сейчас впереди планеты всей , меня всегда поражала эта страна , во всех аспектах , как все умно , продуманно , посмотрите сколько лет Лев уже рулит , кажется с 2006 года , были и провальные матчи и турниры , но в его сторону даже пальцем никто не показал , просто представить себе не могу другого тренера который легко отчисляет таких игроков как Мелер и Хумельс ... респект . Украинцы молодцы , выглядели очень достойно , Малиновки очень хорош

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