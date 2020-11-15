​Зинченко получил травму в игре с Германией

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15 Ноября 2020, 10:14,
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Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил повреждение в начале матча пятого тура Лиги наций между сборными Украины и Германии. Об этом после игры рассказал главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.
«Зинченко в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями», - цитирует Шевченко сайт УЕФА.
Отметим, что после ошибки Александра Зинченко сборная Германии развернула атаку и смогла сравнять счёт. Встреча завершилась домашней волевой победой команды Йоахима Лёва с результатом 3:1.
Сборная Германии сразится с Испанией за первое место в группе в последнем туре.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко