​Зинченко получил травму в игре с Германией

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил повреждение в начале матча пятого тура Лиги наций между сборными Украины и Германии. Об этом после игры рассказал главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.

«Зинченко в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями», - цитирует Шевченко сайт УЕФА.

Отметим, что после ошибки Александра Зинченко сборная Германии развернула атаку и смогла сравнять счёт. Встреча завершилась домашней волевой победой команды Йоахима Лёва с результатом 3:1.

Сборная Германии сразится с Испанией за первое место в группе в последнем туре.