​Вернер счастлив сделать дубль в Лейпциге

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15 Ноября 2020, 10:57,
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Форвард сборной Германии Тимо Вернер оформил дубль в субботнем матче Лиги наций против сборной Украины (3:1). Встреча прошла в Лейпциге, где ранее футболист выступал за местный «РБ Лейпциг».
«Забить два гола здесь, в Лейпциге, где я провёл четыре отличных года, - это прекрасное чувство. Мне всегда нравится возвращаться в Лейпциг. Жаль, что матч прошёл без болельщиков на трибунах.
В целом это было хорошее выступление. Мы потихоньку набираем обороты, и наше будущее выглядит неплохо. Мы становимся более сильными в обороне. Мы много работаем, чтобы в следующем году хорошо выступить на Евро», - цитирует Вернера пресс-служба Немецкого футбольного союза.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Тимо Вернер