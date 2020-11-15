​Вернер счастлив сделать дубль в Лейпциге

Форвард сборной Германии Тимо Вернер оформил дубль в субботнем матче Лиги наций против сборной Украины (3:1). Встреча прошла в Лейпциге, где ранее футболист выступал за местный «РБ Лейпциг».

«Забить два гола здесь, в Лейпциге, где я провёл четыре отличных года, - это прекрасное чувство. Мне всегда нравится возвращаться в Лейпциг. Жаль, что матч прошёл без болельщиков на трибунах.

В целом это было хорошее выступление. Мы потихоньку набираем обороты, и наше будущее выглядит неплохо. Мы становимся более сильными в обороне. Мы много работаем, чтобы в следующем году хорошо выступить на Евро», - цитирует Вернера пресс-служба Немецкого футбольного союза.