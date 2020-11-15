Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Вернер счастлив сделать дубль в Лейпциге

15 Ноября 2020, 10:57,

Global Look Press

Форвард сборной Германии Тимо Вернер оформил дубль в субботнем матче Лиги наций против сборной Украины (3:1). Встреча прошла в Лейпциге, где ранее футболист выступал за местный «РБ Лейпциг».

«Забить два гола здесь, в Лейпциге, где я провёл четыре отличных года, - это прекрасное чувство. Мне всегда нравится возвращаться в Лейпциг. Жаль, что матч прошёл без болельщиков на трибунах.

В целом это было хорошее выступление. Мы потихоньку набираем обороты, и наше будущее выглядит неплохо. Мы становимся более сильными в обороне. Мы много работаем, чтобы в следующем году хорошо выступить на Евро», - цитирует Вернера пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Тимо Вернер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем