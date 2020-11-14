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Матч Германия – Украина состоится

14 Ноября 2020, 19:38,

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Субботний матч пятого тура Лиги наций между сборными Германии и Украины пройдёт по расписанию. Как сообщает SPORTBUZZER, в составе украинской национальной команды больше не было выявлено больных коронавирусом футболистов. Тестирование прошло в субботу во второй половине дня.

Ранее стало известно о нескольких случаях заражений коронавирусом в составе команды Андрея Шевченко. Положительные тесты сдали важные футболисты украинкой сборной – Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук.

Напомним, матч Германия – Украина стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Сборная Украины
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