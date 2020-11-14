Матч Германия – Украина состоится

Субботний матч пятого тура Лиги наций между сборными Германии и Украины пройдёт по расписанию. Как сообщает SPORTBUZZER, в составе украинской национальной команды больше не было выявлено больных коронавирусом футболистов. Тестирование прошло в субботу во второй половине дня.

Ранее стало известно о нескольких случаях заражений коронавирусом в составе команды Андрея Шевченко. Положительные тесты сдали важные футболисты украинкой сборной – Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук.

Напомним, матч Германия – Украина стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.