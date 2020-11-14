Вернер: «Украина - сильный и опасный соперник»

Форвард сборной Германии Тимо Вернер, выступающий на клубном уровне за лондонский «Челси», поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги наций с командой Украины.

«Украина - сильный и опасный соперник, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу. Хочу внести свой вклад и показать хорошую игру», - цитирует нападающего пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Германии и Украины состоится в Лейпциге 14-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

После четырех туров Германия занимает второе место в группе, а Украина располагается на третьей строчке.