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Вернер: «Украина - сильный и опасный соперник»

14 Ноября 2020, 10:16,

Global Look Press

Форвард сборной Германии Тимо Вернер, выступающий на клубном уровне за лондонский «Челси», поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги наций с командой Украины.

«Украина - сильный и опасный соперник, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу. Хочу внести свой вклад и показать хорошую игру», - цитирует нападающего пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Германии и Украины состоится в Лейпциге 14-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

После четырех туров Германия занимает второе место в группе, а Украина располагается на третьей строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Сборная Украины, Тимо Вернер
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