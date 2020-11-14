Шевченко: «В связи с ситуацией будем менять систему игры»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями об игре с Германией в рамках Лиги наций и рассказал, как собирается противостоять «бундестиму» без своих ключевых игроков.

В начале пресс-конференции Шевченко подтвердил коронавирус у 4 игроков. Он сказал, что теперь остается лишь дождаться окончательного вердикта УЕФА по матчу, так как есть угроза его отмены.

Главный тренер сборной Украины также заявил, что сейчас его команда находится в такой же патовой ситуации, как перед спаррингом с Францией. Напомним, что поединок закончился со счётом 7:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В конце интервью он добавил, что его команда собирается показать иной, непривычный футбол из-за ситуации, в которой оказалась сборная:

«Однозначно поменяем свою систему игры», - сказал Шевченко.