Игроки сборной Украины заболели коронавирусом

Ключевые игроки сборной Украины заразились коронавирусом перед матчем с Германией. Таким образом, встреча с «бундестим» находится под угрозой срыва.

Ранее оглашённая СМИ информация о болезни подтвердилась у следующих игроков: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук.

Напомним, что уже больше месяца коронавирус диагностируют у футболистов донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо». Например, столичный клуб едва смог собрать нужное количество игроков для заявки на матч Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2).