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Игроки сборной Украины заболели коронавирусом

13 Ноября 2020, 22:35,


Ключевые игроки сборной Украины заразились коронавирусом перед матчем с Германией. Таким образом, встреча с «бундестим» находится под угрозой срыва.

Ранее оглашённая СМИ информация о болезни подтвердилась у следующих игроков: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук.

Напомним, что уже больше месяца коронавирус диагностируют у футболистов донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо». Например, столичный клуб едва смог собрать нужное количество игроков для заявки на матч Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2).
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная Германии, Сборная Украины, коронавирус, Лига Наций
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