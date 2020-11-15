​Зоммер прокомментировал два взятых пенальти от Рамоса

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15 Ноября 2020, 09:28,
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Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал два пенальти от Серхио Рамоса в матче Лиги наций против Испании. В обоих случаях победителем из дуэли выходил швейцарский голкипер, выступающий за мёнхенгладбахскую «Боруссию».
«Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге все для меня сложилось отлично», - приводятся слова Зоммера на сайте УЕФА.
Отметим, что Ян Зоммер стал первым голкипером, который справился с двумя ударами Рамоса с одиннадцатиметровой отметки.
Матч между сборными Швейцарии и Испании завершился вничью – 1:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос, Сборная Швейцарии, Ян Зоммер