Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос побил рекорд Буффона

14 Ноября 2020, 23:52,

Global Look Press

Защитник сборной Испании Серхио Рамос в субботу вечером играет против Швейцарии и проводит свой 177-й матч за национальную команду. Рамос побил рекорд известного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и стал игроком с наибольшим количеством игр за сборную из стран УЕФА.

Если брать мировой рейтинг, то рекордсменом является Ахмед Хассан, который провёл 184 поединка за национальную сборную Египта. Побить этот рекорд Рамос сможет уже в следующем году.

Стоит добавить, что Серхио Рамос дебютировал за сборную Испании в марте 2005 года в товарищеском поединке против Китая.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем