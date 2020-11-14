Рамос побил рекорд Буффона

Защитник сборной Испании Серхио Рамос в субботу вечером играет против Швейцарии и проводит свой 177-й матч за национальную команду. Рамос побил рекорд известного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и стал игроком с наибольшим количеством игр за сборную из стран УЕФА.

Если брать мировой рейтинг, то рекордсменом является Ахмед Хассан, который провёл 184 поединка за национальную сборную Египта. Побить этот рекорд Рамос сможет уже в следующем году.

Стоит добавить, что Серхио Рамос дебютировал за сборную Испании в марте 2005 года в товарищеском поединке против Китая.