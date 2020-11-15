Бускетс имеет проблемы с коленом

В субботу в рамках пятого тура Лиги наций сборная Испании проводила гостевой матч против Швейцарии. По ходу игры полузащитник «красной фурии» Серхио Бускетс получил сильный удар в левое колено и доигрывал поединок с дискомфортом. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. В ближайшие часы медицинский штаб оценит состояние футболиста.

Напомним, матч между национальными командами Швейцарии и Испании завершился вничью со счётом 1:1. Испанцы потеряли лидерство в своей группе, пропустив вперёд Германию. Во вторник команды проведут очный поединок на поле испанцев.