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Бускетс имеет проблемы с коленом

15 Ноября 2020, 11:17,

Global Look Press

В субботу в рамках пятого тура Лиги наций сборная Испании проводила гостевой матч против Швейцарии. По ходу игры полузащитник «красной фурии» Серхио Бускетс получил сильный удар в левое колено и доигрывал поединок с дискомфортом. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. В ближайшие часы медицинский штаб оценит состояние футболиста.

Напомним, матч между национальными командами Швейцарии и Испании завершился вничью со счётом 1:1. Испанцы потеряли лидерство в своей группе, пропустив вперёд Германию. Во вторник команды проведут очный поединок на поле испанцев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Серхио Бускетс
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