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​Энрике встал на защиту Рамоса после двух незабитых пенальти

15 Ноября 2020, 09:41,

Global Look Press

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике встал на защиту защитника Серхио Рамоса, не забившего два пенальти в матче пятого тура Лиги наций против Швейцарии (1:1).

Ранее Рамос реализовал 25 одиннадцатиметровых подряд. Последний раз он неудачно бил пенальти ещё в мае 2018 года в игре против «Севильи».

«Показатели Рамоса по пенальти идут наравне с лучшими. Было бы несправедливо снимать его с пенальти из-за неудачной одной, двух, трёх попыток. Если бы в матче был назначен третий пенальти, Рамос тоже его исполнил бы. Было бы шуткой отстранить его от одиннадцатиметровых после двух нереализованных ударов. Серхио на вершине списка пенальтистов», - сказал Энрике журналистам после матча.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос, Луис Энрике
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