Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос не забил два пенальти, Испания спаслась в матче со Швейцарией на 89-й минуте

15 Ноября 2020, 00:42,

Global Look Press

В группе А4 Лиги наций играли сборные Швейцарии и Испании. В середине первого тайма Ремо Фройлер отметился красивым результативным ударом. Гости в дальнейшем были острее и ближе к голу. Чего стоят два 11-метровых Серхио Рамоса, которые он благополучно запорол. И лишь в концовке уже в большинстве Испания отыгралась после удара Херарда Морено - 1:1.

В следующем туре Испания с Германией разыграют первое место, а Швейцария  с Украиной - третье.

Протокол игры  
Швейцария 1:1 Испания
(1:0) Фройлер Ремо 26'    
    89' Морено Херард (1:1)
Зоммер Янн Фернандес Эдимилсон Эльведи Нико   15'   79' Аканджи Мануэль Родригес Рикардо Шакири Джердан   72' (Штеффен Ренато (   72') Джака Гранит Фройлер Ремо   41' Цубер Стивен   72' (Соу Джибриль (   72') Эмболо Брель   58'   90' (Мехмеди Адмир (   90') Сеферович Харис   84' (Омерагич Бечир (   84')
Запасные: Фон Балльмоос Давид Джюмарт Эрай Мвого Ивон Гавранович Марио Варгас Рубен Бенито Лорис
Унай Симон Роберто Серхи Рамос Серхио Торрес Пау II Регилон Серхио Фабиан Руис   56' (Мората Альваро (   56') Бускетс Серхио   73' (Коке Хорхе (   73') Мерино Микель   80' (Морено Херард (   80') Торрес Ферран Ольмо Дани   73' (Каналес Серхио (   73') Оярсабаль Микель   73' (Траоре Адама (   73')
Запасные: Гарсия Эрик Бельерин Эктор Де Хеа Давид Иньиго Мартинес Родри Эрнандес Аррисабалага Кепа Кукурелья Марк
14 ноября. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос, Сборная Швейцарии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем