Рамос не забил два пенальти, Испания спаслась в матче со Швейцарией на 89-й минуте

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15 Ноября 2020, 00:42,
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В группе А4 Лиги наций играли сборные Швейцарии и Испании. В середине первого тайма Ремо Фройлер отметился красивым результативным ударом. Гости в дальнейшем были острее и ближе к голу. Чего стоят два 11-метровых Серхио Рамоса, которые он благополучно запорол. И лишь в концовке уже в большинстве Испания отыгралась после удара Херарда Морено - 1:1.
В следующем туре Испания с Германией разыграют первое место, а Швейцария с Украиной - третье.
Протокол игры
|(1:0) Фройлер Ремо 26'
|89' Морено Херард (1:1)
Зоммер Янн • Фернандес Эдимилсон • Эльведи Нико 15' • 79'Аканджи Мануэль • Родригес Рикардо • Шакири Джердан 72' ( Штеффен Ренато ( 72') • Джака Гранит • Фройлер Ремо • 41'Цубер Стивен 72' ( Соу Джибриль ( 72') • Эмболо Брель 58' 90' ( Мехмеди Адмир ( 90') • Сеферович Харис 84' ( Омерагич Бечир ( 84')
Запасные: Фон Балльмоос Давид • Джюмарт Эрай • Мвого Ивон • Гавранович Марио • Варгас Рубен • Бенито Лорис
Унай Симон • Роберто Серхи • Рамос Серхио • Торрес Пау II • Регилон Серхио • Фабиан Руис 56' ( Мората Альваро ( 56') • Бускетс Серхио 73' ( Коке Хорхе ( 73') • Мерино Микель 80' ( Морено Херард ( 80') • Торрес Ферран • Ольмо Дани 73' ( Каналес Серхио ( 73') • Оярсабаль Микель 73' ( Траоре Адама ( 73')
Запасные: Гарсия Эрик • Бельерин Эктор • Де Хеа Давид • Иньиго Мартинес • Родри Эрнандес • Аррисабалага Кепа • Кукурелья Марк
14 ноября. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос, Сборная Швейцарии