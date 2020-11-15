Рамос не забил два пенальти, Испания спаслась в матче со Швейцарией на 89-й минуте

В группе А4 Лиги наций играли сборные Швейцарии и Испании. В середине первого тайма Ремо Фройлер отметился красивым результативным ударом. Гости в дальнейшем были острее и ближе к голу. Чего стоят два 11-метровых Серхио Рамоса, которые он благополучно запорол. И лишь в концовке уже в большинстве Испания отыгралась после удара Херарда Морено - 1:1.

В следующем туре Испания с Германией разыграют первое место, а Швейцария с Украиной - третье.