Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Какое удаление?»: Энрике не знал, что сборная Испании играет в большинстве

15 Ноября 2020, 09:23,

Instagram

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, судя по всему, не знал, что его команда в заключительной части матча пятого тура Лиги наций против Швейцарии играла в большинстве.

Напомним, на 79-й минуте с поля за вторую жёлтую карточку был удалён швейцарец Нико Эльведи.

Когда на послематчевой пресс-конференции журналисты спросили у Энрике о численном большинстве своей команды, тренер повернулся к ассистенту и спросил: «Какое удаление?». Об этом сообщает Marca.

Напомним, сборные Швейцарии и Испании завершили субботний поединок вничью со счётом 1:1. Серхио Рамос не забил два пенальти.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем