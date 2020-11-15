«Какое удаление?»: Энрике не знал, что сборная Испании играет в большинстве

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, судя по всему, не знал, что его команда в заключительной части матча пятого тура Лиги наций против Швейцарии играла в большинстве.

Напомним, на 79-й минуте с поля за вторую жёлтую карточку был удалён швейцарец Нико Эльведи.

Когда на послематчевой пресс-конференции журналисты спросили у Энрике о численном большинстве своей команды, тренер повернулся к ассистенту и спросил: «Какое удаление?». Об этом сообщает Marca.

Напомним, сборные Швейцарии и Испании завершили субботний поединок вничью со счётом 1:1. Серхио Рамос не забил два пенальти.