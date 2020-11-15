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​Рамос высказался после двух нереализованных пенальти

15 Ноября 2020, 13:34,

Global Look Press

Защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос высказался после двух нереализованных пенальти в матче пятого тура Лиги наций против Швейцарии.

Напомним, сборные Швейцарии и Испании разошлись миром – 1:1. Рамос дважды бил пенальти во втором тайме, но в обоих случаях на высоте оказывался вратарь Ян Зоммер.

«Очень тяжёлый набор одного очка. Теперь настраиваемся на победу в Севилье. Нас определяют не наши ошибки, а то, как мы стремимся к следующим целям», - написал Рамос в Twitter.

Во вторник сборная Испании примет Германию. Только победа позволит команде Луиса Энрике занять первое место в группе и получить путёвку в финал четырёх.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос
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