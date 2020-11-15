​Сборная Испании впервые с 1993 года не выиграла в семи гостевых матчах кряду

В субботу вечером в пятом туре Лиги наций сборная Испании сыграла вничью в гостях у Швейцарии – 1:1. «Красная фурия» довела серию без побед на выезде до семи поединков. Шесть из них завершились вничью, а ещё один был проигран на Украине в прошлом месяце.

В последний раз сборная Испании выдавала серию из семи игр на выезде без побед в девяностых годах. Крайний поединок этой серии из трёх ничьих и четырёх поражений пришёлся на март 1993 года, когда испанцы уступили Дании.

Во вторник, 17 ноября, сборная Испании на своём поле сыграет против Германии за первое место в группе Лиги наций.