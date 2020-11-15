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​Сборная Испании впервые с 1993 года не выиграла в семи гостевых матчах кряду

15 Ноября 2020, 10:49,

Евро-Футбол.Ру

В субботу вечером в пятом туре Лиги наций сборная Испании сыграла вничью в гостях у Швейцарии – 1:1. «Красная фурия» довела серию без побед на выезде до семи поединков. Шесть из них завершились вничью, а ещё один был проигран на Украине в прошлом месяце.

В последний раз сборная Испании выдавала серию из семи игр на выезде без побед в девяностых годах. Крайний поединок этой серии из трёх ничьих и четырёх поражений пришёлся на март 1993 года, когда испанцы уступили Дании.

Во вторник, 17 ноября, сборная Испании на своём поле сыграет против Германии за первое место в группе Лиги наций.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании
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