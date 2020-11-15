Роналду выдал худшую серию в карьере

В субботу вечером сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе на своём поле проиграла в Лиге наций Франции (0:1) и лишилась шансов занять первое место в группе.

Роналду не смог забить и в шестом своём матче против французской национальной команды. Шесть игр против одного соперника без забитого гола – худшая серия в карьере Роналду, сообщают эксперты статистики из Opta.

Всего за сборную Португалии Криштиану Роналду в своей карьере провёл 168 матчей, в которых записал на свой счёт 102 забитых мяча.

Напомним, сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций.