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Роналду выдал худшую серию в карьере

15 Ноября 2020, 09:16,

Евро-Футбол.Ру

В субботу вечером сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе на своём поле проиграла в Лиге наций Франции (0:1) и лишилась шансов занять первое место в группе.

Роналду не смог забить и в шестом своём матче против французской национальной команды. Шесть игр против одного соперника без забитого гола – худшая серия в карьере Роналду, сообщают эксперты статистики из Opta.

Всего за сборную Португалии Криштиану Роналду в своей карьере провёл 168 матчей, в которых записал на свой счёт 102 забитых мяча.

Напомним, сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
15 Ноября 2020, 12:14

А заголовок-то какой, эта "серия" вообще никуда не упиралась и знать о ней никто не знал. Гораздо важнее "за сборную Португалии Криштиану Роналду в своей карьере провёл 168 матчей, в которых записал на свой счёт 102 забитых мяча". А ещё интересней вот это : "Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного" - вот это действительно важно.

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