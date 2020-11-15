Роналду выдал худшую серию в карьере

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15 Ноября 2020, 09:16,
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В субботу вечером сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе на своём поле проиграла в Лиге наций Франции (0:1) и лишилась шансов занять первое место в группе.
Роналду не смог забить и в шестом своём матче против французской национальной команды. Шесть игр против одного соперника без забитого гола – худшая серия в карьере Роналду, сообщают эксперты статистики из Opta.
Всего за сборную Португалии Криштиану Роналду в своей карьере провёл 168 матчей, в которых записал на свой счёт 102 забитых мяча.
Напомним, сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
А заголовок-то какой, эта "серия" вообще никуда не упиралась и знать о ней никто не знал. Гораздо важнее "за сборную Португалии Криштиану Роналду в своей карьере провёл 168 матчей, в которых записал на свой счёт 102 забитых мяча". А ещё интересней вот это : "Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного" - вот это действительно важно.