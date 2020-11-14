Роналду ответил Джоковичу, спародировавшему его празднование

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14 Ноября 2020, 17:16,
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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился в Twitter видео, на котором он пародирует традиционное празднование гола в исполнении форварда «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Как я справился?» - обратился в подписи к видео Джокович к Роналду.
«Неплохо бро», - ответил звёздный португальский футболист.
.@Cristiano how did I do? https://t.co/cF1CQ0noPW— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 13, 2020
В субботу вечером сборная Португалии проведёт ключевой поединок в своей группе Лиги наций против Франции. Не пропустите подробную трансляцию в режиме текстовой на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток в Лиссабоне прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Новак Джокович