Роналду ответил Джоковичу, спародировавшему его празднование

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился в Twitter видео, на котором он пародирует традиционное празднование гола в исполнении форварда «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Как я справился?» - обратился в подписи к видео Джокович к Роналду.

«Неплохо бро», - ответил звёздный португальский футболист.

В субботу вечером сборная Португалии проведёт ключевой поединок в своей группе Лиги наций против Франции. Не пропустите подробную трансляцию в режиме текстовой на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток в Лиссабоне прозвучит в 22:45 по московскому времени.