Роналду ответил Джоковичу, спародировавшему его празднование

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился в Twitter видео, на котором он пародирует традиционное празднование гола в исполнении форварда «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Как я справился?» - обратился в подписи к видео Джокович к Роналду.

«Неплохо бро», - ответил звёздный португальский футболист.

.@Cristiano how did I do? https://t.co/cF1CQ0noPW