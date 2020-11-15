​Рабио: «После перехода в «Ювентус» я вырос»

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15 Ноября 2020, 16:37,
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио поговорил о своём прогрессе. Осенью футболист стал получать вызовы в ряды национальной команды после долгого перерыва.
«Переход в «Ювентус» и смена обстановки заставили меня вырасти. Теперь я чувствую себя другим футболистом и другим человеком», - сказал Рабио Telefoot.
Перед чемпионатом мира 2018 года Рабио отказался от вызова в сборную Франции, поскольку Дидье Дешам включил его только в список резервистов.
«Вы можете увидеть разницу в моих выступлениях за сборную Франции. Я терпеливо дождался своего шанса и решил все вопросы с тренером», - сказал Рабио.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Адриен Рабио