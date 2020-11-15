Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Рабио: «После перехода в «Ювентус» я вырос»

15 Ноября 2020, 16:37,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио поговорил о своём прогрессе. Осенью футболист стал получать вызовы в ряды национальной команды после долгого перерыва.

«Переход в «Ювентус» и смена обстановки заставили меня вырасти. Теперь я чувствую себя другим футболистом и другим человеком», - сказал Рабио Telefoot.

Перед чемпионатом мира 2018 года Рабио отказался от вызова в сборную Франции, поскольку Дидье Дешам включил его только в список резервистов.

«Вы можете увидеть разницу в моих выступлениях за сборную Франции. Я терпеливо дождался своего шанса и решил все вопросы с тренером», - сказал Рабио.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Адриен Рабио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха