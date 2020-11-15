Точный удар Канте решил исход битвы Португалии и Франции

Каркас ворот звенел дважды.

Лидеры группы 3 Лиги наций спустя месяц вновь выясняли отношения. В октябре команды Дидье Дешама и Фернанду Сантуша встречались на территории Франции и там была зафиксирована скучная нулевая ничья. Собственно, эта потеря очков так и остаётся единственной для обеих команд в своей группе Лиги наций. Хорватию сборные Португалии и Франции опережают на семь очков. Командам Дешама и Сантуша осталось лишь разыграть первое место.

Фаворитом домашнего матча смотрелись португальцы. Во-первых, потому что играют дома, как уже было сказано, а во-вторых, потому что французы проявляют невероятную расхлябанность в последних матчах. И если с хорватами ещё как-то повезло добыть победу, то хождения по полю и обрезы Погба с Сиссоко привели к сенсационному поражению от Финляндии в товарищеской игре. Три дня назад «суоми» уверенно победили на «Стад де Франс» - 2:0.

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Французы на игру с португальцами вышли более мотивированными и за первый тайм должны были забивать два или три гола. Но регулярно прощали хозяев. Антуан Гризманн отлично действовал в подыгрыше, именно он разрезающей передачей вывел Марсьяля на рандеву с голкипером. Антони под небольшим углом находился, однако отменно пробил в дальний – Руй Патрисиу выручил, своевременно «выбросив» ногу. Далее Гризманн от углового флага снабдил шикарным навесом Рабио. Адриен без помех пробил в направлении «девятки», но просто не попал.

Самую опасную атаку французов в первом тайме тоже катализировал Гризманн. Очередной мягкий заброс Антуана поймал Варан, транзитом через Рабио скинувший сферу на Марсьяля. Антони в падении пробил из убойной позиции, едва не сломав перекладину. Невероятное количество моментов загубили «трёхцветные» и должна была последовать расплата. Но в этот раз главный футбольный закон не сработал. Криштиану Роналду после кросса Бруну Фернандеша пробил выше ворот. В сантиметре над перекладиной.

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А на старте второго тайма французы наконец-то добились своего. Забил того, от кого это меньше всего ожидали – Канте, но голевую атаку сообразили всё те же – Гризманн и Рабио. Адриен обыгрался с Антуаном на линии штрафной площади, получил удобную передачу от форварда «Барселоны» и расстреливал Патрисиу, но голкипер справился. Но справился португалец только с добиванием Канте. После пропущенного гола включились португальцы и могли счёт сравнивать. Рафаэль Геррйеро отличным ударом со штрафного проверил бдительность Льориса. Уго мяч отбил, Фелиш сферу подобрал и навесил на Фонте, но защитник своим выстрелом попал в штангу.

Хозяева знатно навалились в конце матча, Было подозрение на пенальти, но Штилер показал играть дальше, а удар Рубена Диаша с отскока прошёл выше перекладины. Гости выстояли. Франция немного оправдалась перед собственными болельщиками за неудачную игру в последних матчах, обыграв Португалию и выйдя в финал четырёх Лиги наций. Расстроенный Криштиану Роналду ушёл с поля без гола, а Португалия сложила с себя полномочия победителя "новомодного" турнира.