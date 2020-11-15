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Точный удар Канте решил исход битвы Португалии и Франции

15 Ноября 2020, 00:40,

Global Look Press

Каркас ворот звенел дважды.

Протокол игры  
Португалия 0:1 Франция
    53' Канте Н'Голо (0:1)
Патрисиу Руй Канселу Жоау Фонте Жозе Диаш Рубен Геррейро Рафаэль Данилу Перейра   31'   84' (Оливейра Сержиу (   84') Карвалью Вилльям   56' (Жота Диогу (   56') Фернандеш Бруну   72' (Моутинью Жоау (   72') Силва Бернарду   71' (Тринкан Франсишку (   71') Роналду Криштиану Фелиш Жоау   84' (Паулинью Жуан (   84')
Запасные: Лопеш Антони Руй Мариу Семеду Рубен Силва Руи Невеш Рубен Нету Педру Семеду Нелсон
Льорис Уго   62' Павар Бенджамин Варан Рафаэль Кимпембе Преснел Эрнандес Люка   82' Погба Поль Канте Н'Голо   79' Рабио Адриен Коман Кингсли   59' (Тюрам Маркус (   59') Гризманн Антуан Марсьяль Антони   78' (Жиру Оливье (   78')
Запасные: Толиссо Корентен Зума Курт Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Дюбуа Лео Динь Люка Агилар Рубен Сиссоко Мусса Н'Зонзи Стивен
14 ноября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

Лидеры группы 3 Лиги наций спустя месяц вновь выясняли отношения. В октябре команды Дидье Дешама и Фернанду Сантуша встречались на территории Франции и там была зафиксирована скучная нулевая ничья. Собственно, эта потеря очков так и остаётся единственной для обеих команд в своей группе Лиги наций. Хорватию сборные Португалии и Франции опережают на семь очков. Командам Дешама и Сантуша осталось лишь разыграть первое место.

Фаворитом домашнего матча смотрелись португальцы. Во-первых, потому что играют дома, как уже было сказано, а во-вторых, потому что французы проявляют невероятную расхлябанность в последних матчах. И если с хорватами ещё как-то повезло добыть победу, то хождения по полю и обрезы Погба с Сиссоко привели к сенсационному поражению от Финляндии в товарищеской игре. Три дня назад «суоми» уверенно победили на «Стад де Франс» - 2:0.

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Французы на игру с португальцами вышли более мотивированными и за первый тайм должны были забивать два или три гола. Но регулярно прощали хозяев. Антуан Гризманн отлично действовал в подыгрыше, именно он разрезающей передачей вывел Марсьяля на рандеву с голкипером. Антони под небольшим углом находился, однако отменно пробил в дальний – Руй Патрисиу выручил, своевременно «выбросив» ногу. Далее Гризманн от углового флага снабдил шикарным навесом Рабио. Адриен без помех пробил в направлении «девятки», но просто не попал.

Самую опасную атаку французов в первом тайме тоже катализировал Гризманн. Очередной мягкий заброс Антуана поймал Варан, транзитом через Рабио скинувший сферу на Марсьяля. Антони в падении пробил из убойной позиции, едва не сломав перекладину. Невероятное количество моментов загубили «трёхцветные» и должна была последовать расплата. Но в этот раз главный футбольный закон не сработал. Криштиану Роналду после кросса Бруну Фернандеша пробил выше ворот. В сантиметре над перекладиной.

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А на старте второго тайма французы наконец-то добились своего. Забил того, от кого это меньше всего ожидали – Канте, но голевую атаку сообразили всё те же – Гризманн и Рабио. Адриен обыгрался с Антуаном на линии штрафной площади, получил удобную передачу от форварда «Барселоны» и расстреливал Патрисиу, но голкипер справился. Но справился португалец только с добиванием Канте. После пропущенного гола включились португальцы и могли счёт сравнивать. Рафаэль Геррйеро отличным ударом со штрафного проверил бдительность Льориса. Уго мяч отбил, Фелиш сферу подобрал и навесил на Фонте, но защитник своим выстрелом попал в штангу.

Хозяева знатно навалились в конце матча, Было подозрение на пенальти, но Штилер показал играть дальше, а удар Рубена Диаша с отскока прошёл выше перекладины. Гости выстояли. Франция немного оправдалась перед собственными болельщиками за неудачную игру в последних матчах, обыграв Португалию и выйдя в финал четырёх Лиги наций. Расстроенный Криштиану Роналду ушёл с поля без гола, а Португалия сложила с себя полномочия победителя "новомодного" турнира.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии
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