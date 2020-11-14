​Мбаппе не сыграет против Португалии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не попал в список футболистов, которые смогут сыграть против Португалии в игре пятого тура Лиги наций.

Напомним, Мбаппе получил повреждение ещё в последний день октября в матче чемпионата Франции за «ПСЖ». С тех пор форвард на поле не выходил, но Дидье Дешам всё же вызвал его в расположение «трёхцветных» на ноябрьский сбор.

Сборные Португалии и Франции сыграют ключевой матч в Лиссабоне сегодня, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.