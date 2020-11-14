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​Мбаппе не сыграет против Португалии

14 Ноября 2020, 18:28,

Global Look Press

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не попал в список футболистов, которые смогут сыграть против Португалии в игре пятого тура Лиги наций.

Напомним, Мбаппе получил повреждение ещё в последний день октября в матче чемпионата Франции за «ПСЖ». С тех пор форвард на поле не выходил, но Дидье Дешам всё же вызвал его в расположение «трёхцветных» на ноябрьский сбор.

Сборные Португалии и Франции сыграют ключевой матч в Лиссабоне сегодня, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе
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