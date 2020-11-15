​Роналду отреагировал на невыход сборной Португалии в финал Лиги наций

Сборная Португалии не сможет защитить трофей Лиги наций. В субботу вечером команда Фернанду Сантуша проиграла на своём поле Франции (0:1) и потеряла шансы выйти в финал четырёх.

На неудачу команды отреагировал её капитан Криштиану Роналду. Он не смог забить французам в шести матчах, что является худшей серией в его карьере против одного соперника.

«Все игры нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Надо поднять голову и гордиться тем, чего мы добились вместе», - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Вторничная игра сборной Португалии против Хорватии уже не будет иметь никакого турнирного значения для команды Сантуша – она никуда не денется со второго места в своей группе.