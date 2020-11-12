Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дешам - о поражении от Финляндии: «Франция получила серьёзную пощечину»

12 Ноября 2020, 08:21,

twitter.com

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался о домашнем поражении от команды Финляндии в товарищеской встрече. Игра, состоявшаяся на стадионе «Стад де Франс», завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:0.

«Наша команда получила серьезную пощечину, я не собираюсь оправдываться. Результат абсолютно закономерный. Это будет хороший урок для нас. В этом спарринге сборная Франции не показала своих возможностей», - цитирует тренера издание Lequipe.

В ближайшие дни французская команда проведет два поединках в рамках групповой стадии Лиги наций. 14-го ноября подопечные Дешама сыграют против Португалии, а через три дня встретятся со шведами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дидье Дешам
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала