Дешам - о поражении от Финляндии: «Франция получила серьёзную пощечину»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался о домашнем поражении от команды Финляндии в товарищеской встрече. Игра, состоявшаяся на стадионе «Стад де Франс», завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:0.

«Наша команда получила серьезную пощечину, я не собираюсь оправдываться. Результат абсолютно закономерный. Это будет хороший урок для нас. В этом спарринге сборная Франции не показала своих возможностей», - цитирует тренера издание Lequipe.

В ближайшие дни французская команда проведет два поединках в рамках групповой стадии Лиги наций. 14-го ноября подопечные Дешама сыграют против Португалии, а через три дня встретятся со шведами.