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​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций

15 Ноября 2020, 00:52,

Global Look Press

Сборная Франции в субботу вечером отпраздновала минимальную гостевую победу над Португалией, автором единственного гола стал полузащитник Н’Голо Канте.

Французы стали первым участником финальной части сезона Лиги наций. Команда Дидье Дешама обеспечила себе первое место в группе. Португальцы сохраняют шансы догнать «трёхцветных» по очкам (у них 10 баллов против 13), но при равенстве очков по личным встречам французы все равно окажутся выше (в первом круге команды сыграли вничью).

Таким образом, у трофея Лиги наций будет новый обладатель. В первом сезоне турнир выиграла сборная Португалии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции
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