Сборные Португалии и Франции объявили составы на матч

Украшением футбольного вечера субботы станет битва в Лиге наций между сборными Португалии и Франции. Команды имеют по 10 набранных очков - победитель обеспечит себе первое место в квартете и место в финальной части турнира.

Наставник португальской национальной команды Фернанду Сантуш решил выпустить на поле таких футболистов: Патрисиу, Канселу, Фонте, Диаш, Геррейру, Карвалью, Данилу, Бруну Фернандеш, Фелиш, Бернарду Силва, Роналду.

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Погба, Коман, Марсьяль, Гризманн.

Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.