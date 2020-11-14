Сборные Португалии и Франции объявили составы на матч

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14 Ноября 2020, 21:49,
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Украшением футбольного вечера субботы станет битва в Лиге наций между сборными Португалии и Франции. Команды имеют по 10 набранных очков - победитель обеспечит себе первое место в квартете и место в финальной части турнира.
Наставник португальской национальной команды Фернанду Сантуш решил выпустить на поле таких футболистов: Патрисиу, Канселу, Фонте, Диаш, Геррейру, Карвалью, Данилу, Бруну Фернандеш, Фелиш, Бернарду Силва, Роналду.
Рулевой сборной Франции Дидье Дешам, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Погба, Коман, Марсьяль, Гризманн.
Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии