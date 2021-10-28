Швайнштайгер - о провале «Баварии» в Кубке Германии: «Команда не имеет права на такое выступление»

Бывший футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на крупное фиаско подопечных Юлиана Нагельсманна в поединке Кубка страны. Мюнхенский гранд неожиданно уступил гладбахской «Боруссии» со счетом 0:5.

«Бавария» не имеет права на такое выступление. Это провальный день для команды, они уступили сопернику с первых минут встречи. Вылет из турнира причиняет клубу огромную боль. Это очень неприятно, если учесть то, как они проиграли», - передает слова Бастиана твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Таким образом, мюнхенский коллектив завершил участие в Кубке Германии на стадии второго раунда.