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Кубок Германии

Швайнштайгер - о провале «Баварии» в Кубке Германии: «Команда не имеет права на такое выступление»

28 Октября 2021 • 08:11 Комментировать
Боруссия М
5:0
Бавария
окончен

Бывший футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на крупное фиаско подопечных Юлиана Нагельсманна в поединке Кубка страны. Мюнхенский гранд неожиданно уступил гладбахской «Боруссии» со счетом 0:5.

«Бавария» не имеет права на такое выступление. Это провальный день для команды, они уступили сопернику с первых минут встречи. Вылет из турнира причиняет клубу огромную боль. Это очень неприятно, если учесть то, как они проиграли», - передает слова Бастиана твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Таким образом, мюнхенский коллектив завершил участие в Кубке Германии на стадии второго раунда.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бастиан Швайнштайгер
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