«Бавария» не смогла побить мировой рекорд, прервав 84-матчевую голевую серию

В поединке 1/16 финала Кубка Германии мюнхенская «Бавария» встречалась с гладбахской «Боруссией». Команда Юлиана Нагельсманна потерпела разгромное поражение со счетом 0:5.

Как сообщает ESPN, в этом матче прервалась впечатляющая результативная серия немецкого гранда. Она насчитывала 84 поединка.

Мюнхенский коллектив упустил хорошую возможность побить мировой рекорд, который принадлежит «Ривер Плейту». В период с 1936 по 1939 год аргентинская команда забивала гол в 96 матчах подряд.

Напомним, что пресс-служба московского «Спартака» в шуточной форме отреагировала на разгромное поражение «Баварии».