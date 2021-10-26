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Кубок Германии

Заболевший коронавирусом Нагельсманн пропустит ещё один матч «Баварии»

26 Октября 2021 • 14:48 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
6.80 5.00 1.40
27.10 21:45

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн продолжает лечиться от коронавируса и вынужден пропустить ближайший матч мюнхенцев в Кубке Германии. Его команда в среду сразится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

В заявлении для клубной пресс-службы специалист поблагодарил всех, кто беспокоится о состоянии здоровья тренера и отметил, что он в порядке. «Всё идёт по плану. К сожалению, не ждите меня в Гладбахе. У меня продолжается самоизоляция. Я вчера сдал текст, который, к сожалению, не позволяет мне вернуться к работе», - приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

Матч начнется в 21:45.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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26.10  19:30 Пройссен Мюнстер ... Герта 7.6 4.8 1.37
26.10  21:00 Боруссия Д ... Ингольштадт 1.09 10 21
26.10  21:45 Оснабрюк ... Фрайбург 6.6 4.4 1.45
26.10  21:45 Майнц ... Арминия 1.81 3.65 4.1
26.10  21:45 Нюрнберг ... Гамбург 2.85 3.35 2.4
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