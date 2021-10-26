Заболевший коронавирусом Нагельсманн пропустит ещё один матч «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн продолжает лечиться от коронавируса и вынужден пропустить ближайший матч мюнхенцев в Кубке Германии. Его команда в среду сразится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

В заявлении для клубной пресс-службы специалист поблагодарил всех, кто беспокоится о состоянии здоровья тренера и отметил, что он в порядке. «Всё идёт по плану. К сожалению, не ждите меня в Гладбахе. У меня продолжается самоизоляция. Я вчера сдал текст, который, к сожалению, не позволяет мне вернуться к работе», - приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

Матч начнется в 21:45.