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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» пошутил над разгромом «Баварии» в Кубке Германии

28 Октября 2021 • 08:51 Комментировать (5)
Боруссия М
5:0
Бавария
окончен

Накануне мюнхенская «Бавария» провела провальный матч в Кубке Германии, разгромно уступив на выезде менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:5. На неудачу немецкого гранда отреагировала пресс-служба московского «Спартака», опубликовав шуточный пост в твиттер-аккаунте.

«Спасибо за поддержку, «Бавария», - говорится в англоязычной версии «Твиттера» российского топ-клуба.

В минувший уик-энд «красно-белые» потерпели унизительное поражение от петербургского «Зенита». Подопечные Руя Витории были разбиты в Санкт-Петербурге со счетом 1:7. Это самое крупное фиаско для «народной команды» в истории чемпионата России.

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бавария
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Slain
28 Октября 2021 в 10:31
Только вот Бавария в следующем матче с Гладбахом скорее всего отгрузит им еще больше, а смогут ли спартачи хотя бы трешку зениту положить? Сомневаюсь.
Антиукр
28 Октября 2021 в 10:24
Как то шутка не зашла . Напомню Спартаку ,что Бавария с 1978 года так крупно не проигрывала ,тогда они Фортуне уступили 1:7 и с тех пор с разницей в 5 мячей никогда не проигрывали.,что не скажешь про Спартак. И последние 7 матчей Бавария на выезде не проигрывала . И здесь ставить Спартак в один ряд с немцами не стоит. Команды с разных планет .
Matteo
28 Октября 2021 в 10:04
Своих болельщиков только еще больше раззадорят.
Wayne777
28 Октября 2021 в 09:48
Клоуны, господь
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