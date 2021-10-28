«Спартак» пошутил над разгромом «Баварии» в Кубке Германии

Накануне мюнхенская «Бавария» провела провальный матч в Кубке Германии, разгромно уступив на выезде менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:5. На неудачу немецкого гранда отреагировала пресс-служба московского «Спартака», опубликовав шуточный пост в твиттер-аккаунте.

«Спасибо за поддержку, «Бавария», - говорится в англоязычной версии «Твиттера» российского топ-клуба.

В минувший уик-энд «красно-белые» потерпели унизительное поражение от петербургского «Зенита». Подопечные Руя Витории были разбиты в Санкт-Петербурге со счетом 1:7. Это самое крупное фиаско для «народной команды» в истории чемпионата России.

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»