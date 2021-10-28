В «Баварии» отреагировали на провал в Кубке Германии

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич, ныне занимающий пост спортивного директора клуба, отреагировал на провал команды в Кубке Германии. Чемпион страны потерпел разгромное поражение от гладбахской «Боруссии» со счетом 0:5.

«Я в шоке. Команды просто не было на поле. Футболисты вообще не боролись в первой половине и не переходили в нападение. Какое-то коллективное помутнение, не могу это объяснить», - приводятся слова функционера в твиттер-аккаунте журналиста Патрика Штрассера.

Таким образом, мюнхенский коллектив завершил выступление в национальном Кубке на стадии 1/16 финала.