Левандовски прокомментировал поражение «Баварии» со счётом 0:5

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на провал команды в Кубке Германии. В среду, 27 октября, команда польского голеадора была разгромлена менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 0:5.

«Тяжело объяснить случившееся. Это болезненный удар, однако нам нужно вынести из него урок, чтобы стать еще сильнее. Уверен, что в будущем наши болельщики испытают немало радостных эмоций», - гласит сообщение 33-летнего бомбардира в инстаграм-аккаунте.

Ранее о разгромном поражении мюнхенцев высказался ветеран команды Томас Мюллер.