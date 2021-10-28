«Катастрофа»: реакция Мюллера на разгром «Баварии» со счётом 0:5

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно крупного поражения от гладбахской «Боруссии» в поединке Кубка Германии. Чемпион страны уступил на выезде со счетом 0:5.

«В этом матче «Бавария» так и не смогла завести свой двигатель. Мы должны извиниться перед болельщиками за этот провал. Это катастрофа. Не припомню, чтобы с командой происходило подобное. Нужно побыстрее забыть это поражение, ведь на выходных нас ждет следующий соперник», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.

Вчера прервалась голевая серия мюнхенского клуба, которая насчитывала 84 матча.